Noida News: शिक्षक मतदाता सूची में मजदूर, हलवाई और किसान के नाम होने का आरोप

माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने विधान परिषद मेरठ खंड शिक्षक की मतदाता सूची पर फिर से सवाल उठाया है। मंगलवार को ग्रेनो में आयोजित प्रेसवार्ता में सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि जिले की मतदाता सूची में 335 फर्जी मतदाता हैं। इसकी सूची जिलाधिकारी को सौंपी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने बताया कि फर्जी प्रमाण पत्र और मुहर से हलवाई, किसान, मजदूर समेत अन्य पेशे से जुड़े लोगों को शिक्षक दिखाया गया और उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया। भाजपा के दबाव में आकर प्रशासन काम नहीं कर रहा है।