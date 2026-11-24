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यूपी रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पहले बसों में फॉग लैंप लगाने का विकल्प अपनाया जा रहा था। इनमें खामियां सामने आने के बाद ऑल वेदर बल्ब लगाने का निर्णय लिया गया। नोएडा-ग्रेनो डिपो की सभी 305 बसों में बल्ब लगाने का काम शुरू हो गया है। इसके अलावा जिन बसों में रिफ्लेक्टिव स्टीकर कम हैं, उनमें नए स्टीकर लगाए जाएंगे। जिन बसों की साइड लाइट और हेडलाइट टूटी हैं, उन्हें भी सुधारा जा रहा है।नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर सिटी बसों के ठहराव के लिए कुछ अस्थायी स्टॉप बनाए गए हैं। इन स्थानों पर सिटी बसें रुकती हैं। कोहरा बढ़ने पर एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार वाहनों के बीच खड़ी बसें हादसों का कारण बन सकती हैं। इसे लेकर जब क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि फिलहाल कोई तैयारी नहीं है। हालांकि, अधिक कोहरा पड़ने पर योजना बनाकर बसों के ठहराव की व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किया जा सकता है।