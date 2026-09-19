Noida News: एयरपोर्ट प्रभावित युवाओं ने की बैठक, बोले- नौकरी नहीं तो वोट नहीं

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युवाओं ने कहा कि वर्ष 2019 में एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के दौरान प्रभावित परिवारों के युवाओं को नौकरी देने की बात कही गई थी। इसके बावजूद सात वर्ष बीतने के बाद भी किसी प्रभावित युवा को नौकरी नहीं मिली है। इससे युवाओं में नाराजगी बढ़ रही है। युवाओं का कहना है कि नौकरी की मांग को लेकर कई बार अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्या रखी जा चुकी है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। एयरपोर्ट परियोजना के लिए जमीन देने के बाद प्रभावित परिवारों को रोजगार मिलने की उम्मीद थी। लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे युवा अब अपनी मांग को लेकर एकजुट हो रहे हैं। बैठक में तय किया गया कि सोमवार को अधिक से अधिक युवा कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देंगे। युवाओं ने प्रभावित परिवारों के सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग रखी। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर अपना विरोध जारी रखने की बात कही।

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यमुना सिटी (संवाद)। जेवर की आरएंडआर कॉलोनी में शनिवार को एयरपोर्ट प्रभावित युवाओं ने नौकरी की मांग को लेकर बैठक की। युवाओं ने नौकरी नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए ‘नौकरी नहीं तो वोट नहीं’ के नारे लगाए। बैठक में सोमवार को बड़ी संख्या में गौतमबुद्ध नगर की कमिश्नर से मुलाकात कर मांगों का ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया।