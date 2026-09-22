Noida News: तेजी से बिगड़ने लगी नोएडा-ग्रेनो की हवा

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नोएडा का एक्यूआई 206, ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई 239 दर्जमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। सर्दी की औपचारिक शुरुआत से पहले ही वायु प्रदूषण ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सितंबर के महीने में ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हवा तेजी से बिगड़ने लगी है। दोनों शहरों का एयर क्वाॅलिटी इंडेक्स (एक्यूआई) ऑरेंज जोन यानी खराब श्रेणी में पहुंच गया है, जिससे सुबह से ही वातावरण में धुंध और प्रदूषण का असर साफ देखा जा रहा है।केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की ओर से शाम 4 बजे जारी हुई मंगलवार की रिपोर्ट में नोएडा का एक्यूआई 206 और ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई 239 दर्ज किया गया। वहीं, समीर एप की लाइव रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार सुबह से शाम तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। आमतौर पर अक्तूबर के मध्य या नवंबर से शुरू होने वाला यह प्रदूषण इस बार सितंबर से ही बढ़ने लगा है। सुबह की सैर पर निकलने वाले लोगों और बच्चों को आंखों में जलन और सांस लेने में हल्की तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, हवा की धीमी गति और स्थानीय स्तर पर उड़ती धूल व धुएं के कारण प्रदूषक कण जमीन की निचली सतह पर जमा हो रहे हैं।आंकड़ों पर नजर डालें तो इस माह प्रदूषण के स्तर में लगातार उतार-चढ़ाव देखा गया है। सीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे पहले नोएडा में 20 सितंबर को हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में थी और एक्यूआई ऑरेंज जोन में दर्ज हुआ था। ग्रेटर नोएडा में स्थिति अधिक चिंताजनक रही है। यहां 8, 9, 10, 17, 21 और 22 सितंबर को हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज हुई है।हवा के ऑरेंज जोन में पहुंचने के चलते डॉक्टरों ने बुजुर्गों, बच्चों और दमा या सांस के मरीजों को सुबह-शाम खुले में भारी व्यायाम से बचने की सलाह दी है। अगर प्रदूषण का स्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) के नियम लागू करने की नौबत समय से पहले आ सकती है।समय - नोएडा एक्यूआई - ग्रेटर नोएडा एक्यूआईदोपहर 12 बजे - 204 - 259शाम 6 बजे - 207 - 235नोएडा के सेक्टर - एक्यूआईसेक्टर-125 - 230सेक्टर-62 - 219सेक्टर-1 - 189सेक्टर-116 - 188नॉलेज पार्क-3 - 175नॉलेज पार्क-5 - 294