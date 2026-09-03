Noida News: भूखंड की मांग पूरी न होने पर होगा आंदोलन

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। किसानों ने चार फीसदी भूखंड की मांग पूरी करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को एक माह का समय दिया है। ऐसा न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। किसानों ने बताया कि 44 गांवों के चार प्रतिशत भूखंड नहीं मिलने के कारण उनको आर्थिक क्षति हुई है। किसानों ने बुधवार को पैदल मार्च निकालकर प्राधिकरण को मांग-पत्र दिया था। जिसमें मांगों को पूरा करने के लिए प्राधिकरण ने एक माह का समय लिया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर प्राधिकरण कार्यालय के पास अनिश्चित कालीन धरना शुरू किया जाएगा।