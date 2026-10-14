फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   ADM reviews industrial emergency preparedness

Noida News: एडीएम ने की औद्योगिक आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा

Wed, 14 Oct 2026 09:16 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 09:16 PM IST
विज्ञापन
ADM reviews industrial emergency preparedness
ग्रेटर नोएडा। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अजीत कुमार सिंह ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में औद्योगिक आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन



बैठक में आपदा प्रबंधन की तैयारियों और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय पर चर्चा हुई। एनडीआरएफ के अधिकारी ने औद्योगिक आपात स्थितियों से निपटने की कार्ययोजना प्रस्तुत की। साथ ही मॉक ड्रिल के महत्व और विभिन्न विभागों की भूमिका की जानकारी दी।
विज्ञापन




एडीएम ने सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने और आपात स्थितियों से निपटने के लिए कार्ययोजना तैयार रखने के निर्देश दिए। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और मॉक ड्रिल के माध्यम से तैयारियों का नियमित परीक्षण करने पर जोर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन




उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को चिकित्सा दल की तैनाती सुनिश्चित करने के साथ एंबुलेंस, दवाओं और अन्य जरूरी चिकित्सा सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए, ताकि आपात स्थिति में प्रभावित लोगों को तत्काल उपचार मिल सके।




बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी रजनीकांत मित्तल, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. वंदना रानी और जिला आपदा विशेषज्ञ ओमकार चतुर्वेदी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed