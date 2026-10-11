Noida News: डूब क्षेत्र में बिजली कनेक्शन के लिए लगेंगे अतिरिक्त शिविर

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माई सिटी रिपोर्टर

नोएडा। डूब क्षेत्र की कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन देने की प्रक्रिया तेज करने के लिए अतिरिक्त शिविर लगाए जा रहे हैं। छिजारसी के बाद अब पर्थला इलाके में भी शिविर लगाकर लोगों को अस्थायी बिजली कनेक्शन देने की व्यवस्था की जा रही है। छिजारसी में फिलहाल तीन शिविरों के जरिये निवासियों को अस्थायी स्मार्ट प्रीपेड मीटर दिए जा रहे हैं। इससे क्षेत्र के लोगों को बिजली कनेक्शन लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। डूब क्षेत्र की कॉलोनियों में लंबे समय से बिजली कनेक्शन की मांग उठ रही थी। यहां बिजली आपूर्ति को लेकर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। ऐसे में अस्थायी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की व्यवस्था शुरू की गई है। विद्युुत निगम के अधीक्षण अभियंता वाणिज्यिक उमेश सिंह यादव ने बताया छिजारसी में तीन शिविर लग रहे हैं। अब पर्थला क्षेत्र में भी शिविरों के जरिये कनेक्शन देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। अतिरिक्त शिविर लगाने का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक बिजली कनेक्शन की सुविधा पहुंचाना है। इससे लोगों को आवेदन और कनेक्शन संबंधी प्रक्रिया पूरी करने में सहूलियत होगी।





-छिजारसी के साथ अब पर्थला इलाके में भी शुरू हुई व्यवस्था, तीन शिविरों में दिए जा रहे अस्थायी स्मार्ट प्रीपेड मीटर