Noida News: चोरी के आरोपी को मिली जमानत

विज्ञापन

ग्रेटर नोएडा। सेक्टर-63 थाना क्षेत्र में एक बंद पड़ी फैक्टरी से मोबाइल, बैटरी और अन्य पार्ट्स की चोरी के आरोपी कुशल को अदालत से जमानत मिली है। अभियोजन के अनुसार 5 अगस्त 2026 को आरोपी ने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर एक बंद फैक्टरी से 49 स्मार्टफोन समेत कई सामान बरामद किए गए थे। वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी व सह-आरोपियों के पास बड़ी मात्रा में चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पाया कि बरामद फोन व पार्ट्स को किसी मामले से जोड़ने का ठोस आधार पेश नहीं किया गया और जमानत स्वीकार कर ली। ब्यूरो