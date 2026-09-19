Noida News: ट्रेन में चेन पुलिंग का आरोपी गिरफ्तार
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 05:39 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 05:39 PM IST
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दादरी (संवाद)। दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर दादरी रेलवे स्टेशन के समीप यार्ड में ऊंचाहार एक्सप्रेस में चेन पुलिंग कर दी गई। इसके चलते ट्रेन करीब पांच मिनट तक रुकी रही। सूचना पर पहुंची आरपीएफ ने चेन पुलिंग करने के आरोपी इटावा जनपद के उग्ररपुर गांव निवासी पुष्पेंद्र को पकड़ लिया। आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि ट्रेन दिल्ली की ओर जा रही थी। दादरी यार्ड में पहुंचते ही चेन पुलिंग कर दी गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे सूरजपुर जाना था, इसलिए उसने चेन पुलिंग की। पुलिस आरोपी को आरपीएफ कोतवाली ले गई, जहां रेलवे अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई।
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