Noida News: मोबाइल चोरी के शक में किशोर की हत्या का आरोप

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माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। कुलेसरा स्थित श्रीराम कॉलोनी में मोबाइल चोरी के शक में 17 वर्षीय किशोर की हत्या करने का आरोप है। परिजनों ने उसके दोस्तों पर मारपीट करने और गर्दन दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। वारदात के बाद से आरोपी हैं। ईकोटेक-3 क्षेत्र की पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। आरोपों की जांच की जा रही है।मूलरूप से बिहार के नवादा निवासी सूरज कुलेसरा में रहता था। पिता रंजीत कुमार ग्रेटर नोएडा की एक कंपनी में नौकरी करते हैं। शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे सूरज का एक दोस्त और उसका भाई उसे घर से बुलाकर अपने किराये के कमरे पर ले गए थे। वहां सूरज पर मोबाइल चोरी करने का आरोप लगाया। इसके बाद उन्होंने अन्य दोस्तों को भी कमरे में बुला लिया। सभी ने सूरज के साथ मारपीट कर गर्दन दबा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता के मुताबिक, सूरज की गर्दन पर चोट के निशान थे।परिजनों को घटना की जानकारी शुक्रवार शाम करीब 5 बजे मिली। इसके बाद वह युवक के कमरे में पहुंचे तो सूरज जमीन पर पड़ा था। परिजनों का कहना है कि उस समय उसकी सांस नहीं चल रही थी। उन्होंने कमरे में मौजूद आरोपियों के मौके से फरार होने का आरोप लगाया।पुलिस का दावा-शरीर पर नहीं मिले चोट के निशानकोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह का कहना है कि शुक्रवार शाम डायल-112 पर सूचना मिली थी कि सूरज अपने दोस्त के कमरे में अचेत अवस्था में मिला है। पुलिस ने तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूरज के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सभी आरोपों की जांच की जा रही है। परिजनों ने लिखित शिकायत नहीं दी है।