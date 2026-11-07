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Noida News: किशोरी को भगा ले जाने का आरोप

Sat, 07 Nov 2026 06:54 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 06:54 PM IST
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Accusation of abducting a teenage girl
संवाद न्यूज एजेंसी
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नोएडा। फेज-तीन थाना क्षेत्र के एक गांव से 17 वर्षीय किशोरी लापता हो गई। आठ दिन बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लग सका है। परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर उसे बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है। मां ने बेटी के साथ अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस से शिकायत की है। पुलिस के मुताबिक, महिला फेज-तीन थाना क्षेत्र के एक गांव में किराये पर रहती हैं। उनकी बेटी 31 अक्तूबर को घर से निकली थी। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। खोजबीन के दौरान पता चला कि गांव का ही युवक उसे साथ ले गया है। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर किशोरी की तलाश की जा रही है।
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