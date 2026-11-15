Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   A team is assessing the reality of rural health services.

Noida News: ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत परख रही टीम

Sun, 15 Nov 2026 06:12 PM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा Updated Sun, 15 Nov 2026 06:12 PM IST
विज्ञापन
A team is assessing the reality of rural health services.
यमुना सिटी (संवाद)। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लेने के लिए स्टेट रिव्यू मिशन की टीम ने शनिवार से जेवर ब्लॉक में निरीक्षण शुरू किया है। टीम का निरीक्षण अभियान रविवार को अवकाश के दिन भी जारी रहा। इस दौरान टीम ने ब्लॉक के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा किया। यहां उपलब्ध सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन और सरकारी योजनाओं से जुड़े अभिलेखों की जांच की। जेवर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सर्फे जेया ने बताया कि टीम ने शनिवार को ब्लॉक में 13 स्थानों का निरीक्षण किया था। इसी क्रम में रविवार को भी निरीक्षण जारी रहा। उन्होंने बताया कि टीम स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाओं की उपलब्धता और ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या जांच रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed