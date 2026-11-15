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Noida News: छठ घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब

Sun, 15 Nov 2026 07:16 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 07:16 PM IST
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A surge of devotion at Chhath ghats
ग्रेटर नोएडा। नवादा गांव स्थित छठ घाट, सेक्टर-36 के पार्क और सेक्टर ईटा-1 में 130 मीटर रोड के सामने बने घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आईईसी कॉलेज के सामने पार्क, सेक्टर म्यू-1, ज्यू-2 और ओमिक्रॉन-1 स्थित लाल बिल्डिंग के पास बने घाटों पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ रही। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के महागुन मंत्रा-1 स्थित छठ घाट पर भी व्रती पहुंचे।
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नोफोवा फाउंडेशन की ओर से चेरी काउंटी सोसाइटी पुलिस चौकी के पास घाट बनाया गया था। फ्यूजन होम्स सोसाइटी, कासना, कुलसेरा हिंडन पुश्ता, गौड़ सिटी के लेक व्यू पार्क और एक मूर्ति चौक स्थित छठ घाट पर भी श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की।
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