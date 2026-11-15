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Noida News: गोपाष्टमी पर निकलेगी शोभायात्रा

Sun, 15 Nov 2026 06:09 PM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा Updated Sun, 15 Nov 2026 06:09 PM IST
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A procession will be taken out on Gopashtami.
दनकौर (संवाद)। श्री द्रोण गोशाला समिति की ओर से मंगलवार को दसवां गोपाष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर शोभायात्रा निकाली जाएगी। साथ ही श्रद्धालुओं को श्रीनाथजी के दर्शन कराए जाएंगे। समिति के कोषाध्यक्ष मनीष अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत सुबह आठ बजे हवन से होगी। इसके बाद गोशाला परिसर में गोमाता का विधि-विधान से पूजन किया जाएगा। सुबह नौ बजे प्रभात फेरी और शोभायात्रा निकाली जाएगी। यह कस्बे के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी। इसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाएगा।
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