Noida News: कथा के समापन पर हुआ हवन और भंडारा

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जहांगीरपुर (संवाद)। कस्बे के मोहल्ला कचरियान में श्रीमद् भागवत कथा का समापन शनिवार को हुआ। आचार्य अतुल कृष्ण ने हवन-पूजन के साथ पूर्णाहुति कराई। भक्तों ने आहुति देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद कन्याओं को प्रसाद बांटा गया और भंडारा आयोजित हुआ। आचार्य ने कहा कि कथा श्रवण से भक्ति और मुक्ति का मार्ग मिलता है। इस दौरान भजन-कीर्तन हुए और कई श्रद्धालु मौजूद रहे।