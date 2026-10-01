Noida News: भूड़ा वाली मां के मंदिर पर 15 से 18 अक्तूबर तक लगेगा मेला

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यमुना सिटी (संवाद)। जेवर के सिरसा माचीपुर गांव स्थित भूड़ा वाली मां के मंदिर पर 15 से 18 अक्तूबर तक वार्षिक मेला लगेगा। मंदिर परिसर में पिछले 47 वर्षों से आयोजित हो रहे मेले में इस बार भी विभिन्न कार्यक्रम होंगे। महिला और पुरुष कबड्डी प्रतियोगिताओं के साथ 18 अक्तूबर को विशाल दंगल का आयोजन किया जाएगा। मेले में मां भूड़ा वाली का जागरण, नौटंकी और रागिनी कार्यक्रम भी होंगे। समापन अवसर पर काली मां का अखाड़ा निकाला जाएगा। इसमें विभिन्न आकर्षक झांकियां शामिल होंगी।