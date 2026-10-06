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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   A dog shelter with a capacity of 1,100 dogs will be built at a cost of 9 crore.

Noida News: 9 करोड़ से 1100 कुत्तों की क्षमता का डॉग शेल्टर बनेगा

Tue, 06 Oct 2026 09:16 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 09:16 PM IST
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A dog shelter with a capacity of 1,100 dogs will be built at a cost of 9 crore.
-सेक्टर-123 में एफएनजी किनारे निर्माण के लिए टेंडर जारी, 21 अक्तूबर तक आवेदन
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नोएडा। नोएडा प्राधिकरण सेक्टर-123 में एफएनजी एक्सप्रेसवे किनारे 1100 कुत्तों की क्षमता वाला डॉग शेल्टर बनवाएगा। इसके निर्माण पर करीब 9 करोड़ 11 लाख 91 हजार रुपये खर्च होने का अनुमान है। प्राधिकरण ने निर्माण एजेंसी के चयन के लिए टेंडर जारी कर 21 अक्तूबर तक आवेदन मांगे हैं। प्राधिकरण के जीएम एके अरोड़ा ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित एजेंसी से निर्माण शुरू कराया जाएगा। इसी परिसर में करीब 400 कुत्तों की क्षमता वाला एक छोटा डॉग शेल्टर भी बनाया जाना है। इसके लिए एजेंसी का चयन पहले ही किया जा चुका है और जल्द निर्माण शुरू कराया जाएगा। ब्यूरो
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