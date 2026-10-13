Noida News: नवरात्र के तीन दिन में 924 शहरवासियों ने खरीदे वाहन

-457 कारें और 467 दोपहिया वाहन पंजीकृत, डिलीवरी के लिए शोरूम की टाइमिंग बढ़ाईमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। त्योहारी सीजन में वाहन बाजार की रफ्तार बढ़ने लगी है। नवरात्र के शुरुआती तीन दिनों में जिले में 924 नए वाहनों का पंजीकरण हुआ। इनमें 457 कारें और 467 दोपहिया वाहन शामिल हैं। डीलरों के अनुसार, कई ग्राहक पहले ही एडवांस बुकिंग करा चुके हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बिक्री और डिलीवरी बढ़ने की उम्मीद है।सेक्टर-32ए स्थित परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पंजीकरण के आंकड़े बाजार की शुरुआती तस्वीर दिखा रहे हैं। डीलरों का कहना है कि कुछ वाहनों की डिलीवरी हो चुकी है, लेकिन उनका पंजीकरण अभी नहीं हुआ है। इससे वास्तविक बिक्री का आंकड़ा अधिक हो सकता है। नवरात्र में शुभ मुहूर्त पर वाहन खरीदने की परंपरा के चलते ग्राहक इन दिनों डिलीवरी लेना पसंद करते हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए कई शोरूम रात नौ बजे तक खोले जा रहे हैं। एआरटीओ प्रशासन-प्रवर्तन नंदकुमार के मुताबिक, नवरात्र से वाहनों की बिक्री बढ़ने लगती है और दीपावली तक इसका असर रहता है। अष्टमी, नवमी, धनतेरस और दीपावली पर सबसे अधिक डिलीवरी होती है। विभाग के अनुसार, वाहन खरीदने के एक सप्ताह के भीतर पंजीकरण कराना और एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है।