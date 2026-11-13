Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   8th Convocation at AIMT

Noida News: एआईएमटी में 8वां दीक्षांत समारोह

Fri, 13 Nov 2026 06:47 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 06:47 PM IST
विज्ञापन
8th Convocation at AIMT
ग्रेटर नोएडा। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी (एआईएमटी) में शुक्रवार को आठवां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इसमें वर्ष 2024, 2025 और 2026 में एमबीए, एमबीए (एनालिटिक्स) और बीबीए की पढ़ाई पूरी करने वाले विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। इस अवसर पर गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) महेश वर्मा ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए हमेशा कठिन मेहनत करनी होगी। एमबीए में गुंजन कटारिया और सुमंत कुमार तथा बीबीए में मनीष सिंह चौहान और अंजलि को सीओएएस ऑल राउंड बेस्ट स्टूडेंट रोलिंग ट्रॉफी प्रदान की गई। एमबीए (एनालिटिक्स) में अजय कुमार सिंह को उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार मिला। इस मौके पर मेजर जनरल राकेश मनोचा, मेजर जनरल के. महेश, निदेशक मेजर जनरल (डॉ.) राजेंद्र बाना आदि मौजूद रहे। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed