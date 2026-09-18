Noida News: सात सेक्टरों के 47 पार्क होंगे रौशन

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ग्रेटर नोएडा। शहर के सात आवासीय सेक्टरों के 47 पार्कों में एलईडी हाईमास्ट लाइटें लगाई जाएंगी। इस परियोजना पर करीब दो करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे पार्कों में कम रोशनी की समस्या दूर होगी और बिजली की बचत भी होगी। प्राधिकरण के विद्युत अभियांत्रिकी विभाग ने इसके लिए निविदा जारी की है। कार्यदायी संस्था को यह काम एक साल में पूरा करना होगा। ओमीक्रॉन-2, 3, म्यू-1, थीटा, सिग्मा-2,3 और 4 सेक्टरों के 47 पार्कों में कुल 49 एलईडी हाईमास्ट लाइटें लगेंगी। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले डेढ़ से दो माह में काम शुरू हो जाएगा। पूर्व में लगी सोडियम लाइटों को एलईडी लाइटों से बदला जा रहा है। प्राधिकरण के ओएसडी अभिषेक पाठक ने बताया कि एलईडी लाइटें लगने से अधिक उजाला होगा। साथ ही बिजली की भी बचत होगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-2, 3, 12 और टेकजोन-4 समेत पांच सेक्टरों के पार्कों में भी हाईमास्ट एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी। इनकी निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ब्यूरो