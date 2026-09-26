फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   3.30 crore in fines from 1,000 vehicles

Noida News: एक हजार वाहनों से 3.30 करोड़ जुर्माना

Sat, 26 Sep 2026 08:37 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 08:37 PM IST
विज्ञापन
3.30 crore in fines from 1,000 vehicles
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। गौतमबुद्धनगर में एक अप्रैल से 31 अगस्त तक अभियान चलाकर बस, मिनी बस समेत 1,000 से अधिक वाहनों से 3.30 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला गया। इनमें बसों की संख्या सबसे अधिक रही। परिवहन विभाग के प्रवर्तन दस्तों ने इस दौरान 446 बस और मिनी बस को बंद कराया। 415 अन्य वाहनों पर भी कार्रवाई हुई। बिना परमिट वालों 67 बसों पर भी कार्रवाई की गई। वहीं, शर्तों का उल्लंघन करने पर 613 बसों व अन्य श्रेणी के 547 वाहनों के चालान किए गए।
विज्ञापन

आंकड़ों के अनुसार, परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की संख्या 1,012 रही। इनमें 613 बसें हैं। अधिकारियों ने निर्धारित रूट, परमिट की शर्तों और अन्य नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की। अगस्त में अभियान के दाैरान दौरान 11 बसें बिना परमिट, और 142 बस शर्तों का उल्लंघन करती मिलीं। इनसे 50 लाख रुपये जुर्माना वसूला। 67 बसें जब्त की गई। इस अवधि में 25 बसों की परमिट निरस्त की गई।
विज्ञापन

वहीं, नोएडा एआरटीओ उदित नारायण का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed