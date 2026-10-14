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Noida News: तीन दिन में बने 289 आधार कार्ड

Wed, 14 Oct 2026 09:59 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 09:59 PM IST
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289 Aadhaar cards made in three days.
नोएडा (संवाद)। सेक्टर-19 स्थित प्रधान डाकघर में राष्ट्रीय डाक सप्ताह के तहत आठ से 10 अक्तूबर तक आधार मैराथन का आयोजन किया गया। इस दौरान आधार सेवा केंद्र पर सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक 12 घंटे आधार संबंधी सेवाएं दी गईं। तीन दिनों में कुल 289 आधार कार्ड बनाए गए और आधार में संशोधन समेत अन्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई गईं। अभियान के पहले दिन 79, दूसरे दिन 112 और तीसरे दिन 98 आधार कार्ड बनाए गए। सामान्य दिनों में केंद्र पर औसतन 40 आधार कार्ड बनते हैं। ऐसे में मैराथन के दौरान आधार बनाने की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई।
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