Noida News: स्वाइन फ्लू के 20 नए मरीज मिले, 68 का चल रहा इलाज

विज्ञापन

- 68 मरीज घर पर आइसोलेशन में करा रहे इलाजमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को जिले में स्वाइन फ्लू के 20 नए मरीज मिले हैं। अब तक कुल मरीजों की संख्या 259 हो गई है। अधिकतर मरीजों का इलाज घर पर ही हो रहा है। शनिवार को 68 मरीज सक्रिय अवस्था में थे। फिलहाल अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या शून्य थी। अब तक स्वाइन फ्लू के किसी मरीज की मौत नहीं हुई है।सीएमओ डॉ. मदन मोहन मणि त्रिपाठी ने बताया कि जिले में स्वाइन फ्लू के मरीज बढ़ जरूर रहे हैं लेकिन किसी भी मरीज की हालत गंभीर नहीं हो रही है। यही वजह है कि मरीजों का इलाज घर पर ही आइसोलेट करके किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में रैपिड एंटीजन किट भिजवा दी गई है। ऐसे में यहां पर एंटीजन जांच की सुविधा उपलब्ध है। वहीं, आरटीपीसीआर की सुविधा चाइल्ड पीजीआई में उपलब्ध है।जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉ. प्रदीप कुमार शैलत ने बताया कि स्वाइन फ्लू एक श्वसन रोग है जो इंफ्लुएंजा ए (एच1एन1) वायरस के कारण फैलता है। यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने पर हवा में मौजूद बूंदों के जरिए दूसरों तक पहुंच सकते हैं।