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Noida News: जिम्स में रोजाना भर्ती हो रहे निमोनिया के 15 मरीज

Wed, 11 Nov 2026 06:25 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 06:25 PM IST
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15 pneumonia patients are being admitted to JIMS daily.
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। जिम्स अस्पताल में रोजाना निमोनिया के करीब 10 से 15 मरीज भर्ती हो रहे हैं। जिम्स के डॉक्टर दीपक शर्मा ने बताया कि पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों में निमोनिया का खतरा अधिक रहता है। बच्चों में तेज सांस चलना, छाती का अंदर धंसना और दूध पीने में परेशानी इसके प्रमुख लक्षण हैं। उन्होंने बचाव के लिए नियमित टीकाकरण, पौष्टिक भोजन, स्वच्छ वातावरण बनाए रखने और धूम्रपान से दूर रहने की सलाह दी।
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