Noida News: रक्तदान के लिए 111 प्रतिभागियों ने कराया पंजीकरण
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 05:51 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 05:51 PM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सेक्टर-62 स्थित आईएमएस नोएडा में रोटरी नोएडा ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें करीब 111 प्रतिभागियों ने स्वैच्छिक रक्तदान के लिए पंजीकरण कराया।
इस अवसर पर आईएमएस नोएडा के सलाहकार प्रोफेसर डॉ. जेके शर्मा ने कहा कि युवाओं में सामाजिक सरोकार और जिम्मेदार नागरिकता की भावना विकसित करना समय की आवश्यकता है। सामुदायिक गतिविधियों में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी उन्हें संवेदनशील बनाने के साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने का अवसर देती है।
आईएमएस नोएडा के डीन, स्टूडेंट्स वेलफेयर, डॉ. गोविंद प्रसाद गोयल ने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ सामाजिक मूल्यों का समावेश जरूरी है। शिक्षा का उद्देश्य केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता हासिल करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में संवेदनशीलता, सहानुभूति, जिम्मेदारी और समाज के प्रति सेवा भावना विकसित करना भी है।
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नोएडा। सेक्टर-62 स्थित आईएमएस नोएडा में रोटरी नोएडा ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें करीब 111 प्रतिभागियों ने स्वैच्छिक रक्तदान के लिए पंजीकरण कराया।
इस अवसर पर आईएमएस नोएडा के सलाहकार प्रोफेसर डॉ. जेके शर्मा ने कहा कि युवाओं में सामाजिक सरोकार और जिम्मेदार नागरिकता की भावना विकसित करना समय की आवश्यकता है। सामुदायिक गतिविधियों में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी उन्हें संवेदनशील बनाने के साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने का अवसर देती है।
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आईएमएस नोएडा के डीन, स्टूडेंट्स वेलफेयर, डॉ. गोविंद प्रसाद गोयल ने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ सामाजिक मूल्यों का समावेश जरूरी है। शिक्षा का उद्देश्य केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता हासिल करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में संवेदनशीलता, सहानुभूति, जिम्मेदारी और समाज के प्रति सेवा भावना विकसित करना भी है।
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