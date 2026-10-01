फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Ghaziabad: Body of veterinary surgeon, missing for 24 hours, found in car.

गाजियाबाद: 24 घंटे बाद कार में मिला वेट सर्जन का शव, हाथ में लगा था कैनुला; छानबीन में एक सिरिंज भी बरामद

Thu, 01 Oct 2026 06:22 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 01 Oct 2026 06:22 AM IST
सार

एसीपी मसूरी सुनील कुमार ने बताया कि शव पर बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। हाथ में कैनुला लगा था और एक सिरिंज भी मिली है।

विज्ञापन
Ghaziabad: Body of veterinary surgeon, missing for 24 hours, found in car.
demo - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

नंदग्राम थाना क्षेत्र की वीवीआईपी मंगलम सोसायटी में रहने वाले वेटनरी सर्जन डॉ. शिवम कार्तिकेय भारद्वाज का शव बुधवार दोपहर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के किनारे खड़ी उनकी ब्रेजा कार में मिला। परिजनों ने 29 सितंबर को उनकी गुमशुदगी नंदग्राम थाने में दर्ज कराई थी। करीब 24 घंटे की तलाश के बाद उनका शव कार के अंदर मिला। 

विज्ञापन


पुलिस के अनुसार, मुरादनगर थाना क्षेत्र में दुहाई के नजदीक ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बुधवार दोपहर एक ब्रेजा कार काफी देर से खड़ी होने की सूचना मिली थी। आसपास के लोगों ने बताया कि कार काफी समय से एक ही जगह खड़ी है। पुलिस ने कार की जांच की तो अंदर एक शव मिला। मृतक की पहचान डॉ. शिवम कार्तिकेय भारद्वाज के रूप में हुई। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। 
विज्ञापन


एसीपी मसूरी सुनील कुमार ने बताया कि शव पर बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। हाथ में कैनुला लगा था और एक सिरिंज भी मिली है। उनका कहना है कि मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगी।  परिजनों ने किसी पर हत्या या अपहरण की आशंका नहीं जताई है। घर से एक सुसाइड नोट भी मिला है। आशंका है कि चिकित्सक ने किसी दवा की अधिक मात्रा ले ली, जिससे उनकी मौत हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन


नोट में लिखा- सॉरी श्रेयांश, मम्मी-पापा और प्राची
पिता गोपाल स्वरूप ने बताया कि डॉ. शिवम उनके इकलौते बेटे थे। वह दिल्ली के लाजपत नगर-चार, विनोबापुरी स्थित क्राउन वेट अस्पताल में वेटनरी सर्जन के पद पर तैनात थे। 29 सितंबर की सुबह करीब साढ़े 10 बजे रोजाना की तरह घर से निकलने से पहले वह अपने नौ माह के बेटे श्रेयांश के पास गए और उसे चूमा। इसके बाद पिता के पास पहुंचे, उनके पैर छुए, गले मिले और माथे पर चुंबन कर अलविदा कहा।

गोपाल स्वरूप के मुताबिक, तब उन्हें जरा भी आभास नहीं था कि बेटे को आखिरी बार देख रहे हैं। शिवम के घर से निकलने के बाद दोपहर में उन्हें एक टेबल पर उसका लिखा सुसाइड नोट मिला। इसमें लिखा था, ‘सॉरी श्रेयांश, सॉरी मम्मी-पापा और प्राची, अलविदा।’ दो लाइन के इस नोट को देखकर उन्होंने बेटे को फोन किया, लेकिन मोबाइल फोन बंद मिला। इसके बाद उन्होंने नंदग्राम थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई।


पत्नी हैं वेटनरी असिस्टेंट प्रोफेसर
गोपाल स्वरूप ने बताया कि उनकी दो संतानों में बड़ी बेटी तेजस्ता उर्फ अदिति शादीशुदा हैं। मूल रूप से काशीपुर (उत्तराखंड) के रहने वाले गोपाल स्वरूप पत्नी सुनीता शर्मा, बेटे और पुत्रवधू के साथ वीवीआईपी मंगलम सोसायटी में रहते हैं। उनकी पुत्रवधू डॉ. प्राची हरियाणा के रोहतक स्थित इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ वेटनरी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। परिवार के मुताबिक, शिवम के इस कदम की वजह स्पष्ट नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed