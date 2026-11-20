मंगोलपुरी इलाके में बृहस्पतिवार को युवक ने चरित्र पर शक होने पर पत्नी की तार से गला घोंटकर हत्या करने के बाद खुद को चाकू मारकर खुदकुशी करने की कोशिश की। युवक की हालत नाजुक बनी हुई है और पुलिस हिरासत में उसका राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा है। दंपती की पहचान कोमल (23) और वरुण कुमार (27) के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या और खुदकुशी की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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पुलिस के अनुसार कोमल अपने पति वरुण कुमार और दो भाइयों के साथ आर ब्लॉक मंगोलपुरी इलाके में रहती थी। वरुण जूते की फैक्टरी में काम करता है। बृहस्पतिवार दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि आर ब्लॉक में एक दंपती मृत अवस्था में पड़े हैं। पुलिस ने देखा कि युवक लहूलुहान हालत में है और उसकी सांसें चल रही है, जबकि महिला के गले को तार से घोंटा गया था। पुलिस ने तुरंत दोनों को पास के अस्पताल में लेकर गई, जहां महिला को मृत घोषित कर दिया गया। जबकि युवक को वहां से राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रेफर कर दिया गया।कोमल के परिजनों ने पुलिस को बताया कि उनका परिवार मूल रूप से सिवान बिहार का रहने वाला है। ढाई साल पहले उसकी बहन की शादी वरुण से हुई थी। उनके मुताबिक वरुण अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। आशंका है कि इसी झगड़े के दौरान आरोपी ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के बाद खुद को चाकू मारकर जान देने की कोशिश की। बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आरोपी की पुलिस हिरासत में अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले की जांच की जा रही है।