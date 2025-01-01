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संवाद न्यूज एजेंसीनूंह। जिला बने 21 साल बीत गए, नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा मिले भी कई साल हो चुके हैं, लेकिन जिला मुख्यालय नूंह आज तक अपने शहर के कचरे को ठिकाने लगाने के लिए एक अदद स्थायी डंपिंग स्टेशन तक विकसित नहीं कर पाया है। शहर की सफाई व्यवस्था का बोझ अब नल्हड़ मंदिर मार्ग पर सड़क किनारे जमा हो रहे कूड़े के पहाड़ के रूप में दिखाई दे रहा है। शहर के 13 वार्डों से रोजाना निकलने वाला करीब चार से पांच टन कचरा खुले में डाला जा रहा है। इससे न केवल आसपास का वातावरण दूषित हो रहा है, बल्कि मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं और आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों का जीना भी मुश्किल हो रहा है। कचरे के ढेरों से उठती दुर्गंध, मक्खी-मच्छरों का प्रकोप और खाने की तलाश में मंडराते बेसहारा पशु लोगों के लिए रोजमर्रा की परेशानी बन गए हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस शहर पर जिला मुख्यालय की जिम्मेदारी है, वहां कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण और स्थायी डंपिंग स्टेशन की व्यवस्था तक नहीं हो सकी है।नूंह शहर की आबादी करीब 35 हजार है। 2005 में जिला बनने के बाद शहर का विस्तार हुआ, वार्डों की संख्या बढ़ी और नगर पालिका को अपग्रेड कर नगर परिषद बनाया गया। इसके साथ ही सफाई व्यवस्था और कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी भी बढ़ती गई, लेकिन कचरे के निस्तारण की व्यवस्था वहीं अटकी रही। शहर के 13 वार्डों से प्रतिदिन निकलने वाले चार से पांच टन कचरे को नल्हड़ मंदिर मार्ग पर खुले में डाला जाता है। कचरे के ढेर लगातार बढ़ने से अब यह सड़क तक फैलने लगा है।श्रद्धालुओं के रास्ते में कचरे के ढेर, शहर की छवि पर भी दागनल्हड़ मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है। सुबह-शाम पूजा-अर्चना के लिए जाने वाले लोगों को कचरे के ढेरों के बीच से गुजरना पड़ता है। दुर्गंध इतनी अधिक है कि कई लोगों को मुंह पर कपड़ा रखकर रास्ता पार करना पड़ता है। सड़क किनारे कचरा फैला होने से बेसहारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे हादसों का खतरा भी बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि धार्मिक स्थल की ओर जाने वाले प्रमुख मार्ग पर इस तरह कचरे का जमावड़ा शहर की छवि को भी खराब कर रहा है।सफाई होती है, लेकिन कचरे के निस्तारण का स्थायी समाधान नहींस्थानीय लोगों के अनुसार, इस समस्या को लेकर कई बार नगर परिषद और प्रशासन के अधिकारियों के सामने मांग उठाई जा चुकी है। कुछ समय पहले कचरे को यहां से हटवाया भी गया था, लेकिन स्थायी डंपिंग स्टेशन नहीं होने के कारण कुछ ही समय बाद दोबारा कचरे के ढेर लगने शुरू हो गए।स्थानीय निवासी संजय कुमार, दिनेश, अशोक कुमार और गीता देवी का कहना है कि लंबे समय से इस समस्या को झेल रहे हैं। कचरे के ढेरों से उठती बदबू के कारण घरों में रहना मुश्किल हो जाता है। आसपास रहने वाले लोगों को हर समय संक्रमण और बीमारियों का डर बना रहता है।जगह मिलने पर होगा स्थायी समाधाननगर परिषद के चेयरमैन संजय कुमार का कहना है कि पहले कचरे का निष्पादन कराया गया था। दोबारा जमा हुए कचरे को उठवाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। खुले में कचरा डालने की समस्या के स्थायी समाधान के लिए जगह की तलाश की जा रही है। जगह उपलब्ध होने के बाद शहर के कचरे के निस्तारण की स्थायी व्यवस्था की जाएगी।