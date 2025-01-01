विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीनगीना। नगीना से मांडीखेड़ा को जोड़ने वाले करीब दो किलोमीटर लंबे मार्ग के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। लंबे इंतजार के बाद हाल ही में तैयार हुई इस सड़क से कुछ ही दिनों में रोड़ियां बाहर निकलनी शुरू हो गई हैं। सड़क की बदहाल होती स्थिति ने निर्माण कार्य में बरती गई लापरवाही की आशंका को जन्म दे दिया है। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है, वहीं दोपहिया वाहन चालकों के लिए हादसों का खतरा भी बढ़ गया है।लंबे इंतजार के बाद मिली सड़क, अब गुणवत्ता ने किया निराशस्थानीय निवासी दिलशाद ने बताया कि यह मार्ग लंबे समय से जर्जर हालत में था। सड़क खराब होने के कारण ग्रामीणों और अन्य वाहन चालकों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। क्षेत्रवासियों को उम्मीद थी कि नई सड़क बनने से उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन निर्माण के कुछ ही दिनों बाद रोड़ियां उखड़ने से लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरने लगा है। उनका कहना है कि सड़क की हालत देखकर निर्माण सामग्री और कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।21 लाख रुपये की लागत से हुआ निर्माणलोक निर्माण विभाग के जेई आकिल ने बताया कि करीब 18 फीट चौड़े और दो किलोमीटर लंबे इस मार्ग के निर्माण पर लगभग 21 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। सड़क से रोड़ियां निकलने के संबंध में उन्होंने ओवरहीटिंग यानी अधिक तापमान को इसकी वजह बताया। उनका कहना है कि सड़क निर्माण का कार्य अभी पूरी तरह पूरा नहीं हुआ है और काम प्रगति पर है। विभाग की ओर से तकनीकी समस्या को जल्द दूर कर सड़क की कमियों को ठीक कराया जाएगा।जांच और गुणवत्ता सुधार की मांगग्रामीणों ने मांग की है कि सड़क निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री और कार्य की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच कराई जाए। लोगों का कहना है कि सरकारी धन खर्च होने के बावजूद यदि नई सड़क कुछ ही दिनों में उखड़ने लगे तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।