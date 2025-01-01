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संवाद न्यूज एजेंसीपलवल। शहर को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए नगर परिषद ने दो रिवर्स वेंडिंग मशीनें स्थापित की हैं। पहली मशीन बस स्टैंड और दूसरी टाउन पार्क के निकट एस्पिरेशनल टॉयलेट के सामने लगाई गई है। इन मशीनों में खाली प्लास्टिक बोतल और एल्युमिनियम के कैन जमा किए जा सकेंगे। इसके बदले नागरिकों को हरित अंक मिलेंगे, जिनका उपयोग कूपन, छूट और अन्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए किया जा सकेगा।मशीनों की स्थापना सीएसआर के अंतर्गत किया गया है। मशीनों का उद्घाटन जिला नगर आयुक्त मनीषा शर्मा और भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला की उपस्थिति में किया गया। नगर परिषद की इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर प्लास्टिक कचरे का बेतरतीब निपटान रोकना और लोगों को कचरे के पुनर्चक्रण के प्रति जागरूक करना है।रिवर्स वेंडिंग मशीनों की स्थापना से शहर में प्लास्टिक कचरा एकत्रित करने और उसके उचित निपटान में आसानी होगी। इससे प्लास्टिक के पुनर्चक्रण को भी बढ़ावा मिलेगा और शहर को स्वच्छ बनाने में मदद मिलेगी। सभी नागरिकों से अपील है कि वे इन मशीनों का अधिक से अधिक उपयोग करें और शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में अपना योगदान दें। - मनीषा शर्मा,जिला नगर आयुक्त, पलवल