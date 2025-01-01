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आईएफबीबी प्रो और मिस्टर ओलंपिया-2017 जैसी प्रतियोगिताओं में बना चुके थे पहचान,होडल। हसनपुर थाना क्षेत्र के भिडूकी गांव निवासी अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डर महेश चौहान (40) की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महेश का शव गांव के जंगल में बने मकान के बाहर मिला। महेश के सीने में गोली लगी हुई थी और मौके से एक अवैध हथियार भी बरामद हुआ। पुलिस ने जांच के दौरान इसे आत्महत्या का मामला बताया है। पुलिस ने बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। शुक्रवार देर शाम गांव भिडूकी में उनका अंतिम संस्कार किया गया।40 वर्षीय महेश चौहान पुत्र सुखीराम राजस्थान के भिवाड़ी में पार्ट टाइम बाउंसर की नौकरी करते थे। इसके साथ ही वह भिवाड़ी में जिम चलाते थे और युवाओं को जिम ट्रेनिंग भी देते थे। महेश ने बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी। उन्होंने आईएफबीबी प्रो, मिस्टर ओलंपिया-2017 और सेव क्लासिक विनर सहित कई बड़ी प्रतियोगिताओं में खिताब जीता है। इसके अलावा मिस्टर फरीदाबाद सहित सैकड़ों प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया था।तीन बच्चों के सिर से उठा पिता का सायामहेश चौहान के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके पिता का पहले ही निधन हो चुका था। दीपावली के दौरान उनकी माता का भी देहांत हुआ था। चार भाइयों में एक बड़े भाई की पहले ही मौत हो चुकी थी। अब महेश अपने पीछे दो छोटे भाइयों, दो बेटियों और एक बेटे को छोड़ गए हैं। परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।हसनपुर थाना प्रभारी विजयपाल के अनुसार, महेश चौहान ने आत्महत्या की है। घटनास्थल से अवैध हथियार बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है।