Delhi NCR News: 219 किलो वजन उठाकर मुकुल आनंद शर्मा ने जीता कांस्य

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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। दिल्ली के युवा भारोत्तोलक मुकुल आनंद शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 60 किलोग्राम बालक वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। मुकुल ने प्रतियोगिता में कुल 219 किलोग्राम वजन उठाकर अपनी प्रतिभा और दमखम का परिचय दिया। उनकी इस उपलब्धि से दिल्ली की टीम को गौरव मिला।मुकुल आनंद शर्मा ने मुकाबले के दौरान स्नैच स्पर्धा में 97 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 122 किलोग्राम वजन उठाया। दोनों स्पर्धाओं में उनके शानदार प्रदर्शन के आधार पर कुल 219 किलोग्राम वजन दर्ज किया गया। इसके साथ ही उन्होंने 60 किलोग्राम बालक वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया।मुकुल दिल्ली की टीम की ओर से प्रतियोगिता में उतरे थे। वह राजीव गांधी स्टेडियम, बवाना में कोच पवन के मार्गदर्शन में भारोत्तोलन का अभ्यास करते हैं। नियमित प्रशिक्षण, मेहनत और अनुशासन के दम पर उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर पदक जीतना उनके खेल करियर के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।मुकुल की सफलता में उनके कोच पवन का मार्गदर्शन भी अहम रहा। भारोत्तोलन में स्नैच और क्लीन एंड जर्क दोनों स्पर्धाओं में बेहतर तालमेल और ताकत की जरूरत होती है। मुकुल ने दोनों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए कुल 219 किलोग्राम वजन उठाया। उनकी इस उपलब्धि से स्टेडियम में प्रशिक्षण लेने वाले अन्य खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।