Delhi NCR News: पुराने झगड़े का बदला लेने के लिए नाबालिग पर ब्लेड से किया हमला
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 08:29 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 08:29 PM IST
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-जहांगीरपुरी इलाके की घटना, पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास का मामला किया दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। जहांगीरपुरी के ई-ब्लॉक में सोमवार रात एक होटल में तोड़फोड़ हुई। हमलावरों ने 17 वर्षीय मोहम्मद हमजा पर ब्लेड से हमला कर उसे घायल कर दिया।
मोहम्मद हमजा को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके सिर पर कई गंभीर घाव मिले हैं। पुलिस पूछताछ में हमजा ने बताया कि कुछ दिन पहले उसका एक लड़के से झगड़ा हुआ था। हमलावर धारदार हथियार लेकर होटल में घुसे और बर्तन फेंके। बाद में उन्होंने होटल से बाहर निकलने पर हमजा पर ब्लेड से कई वार किए। यह पूरी घटना होटल के सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।
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नई दिल्ली। जहांगीरपुरी के ई-ब्लॉक में सोमवार रात एक होटल में तोड़फोड़ हुई। हमलावरों ने 17 वर्षीय मोहम्मद हमजा पर ब्लेड से हमला कर उसे घायल कर दिया।
मोहम्मद हमजा को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके सिर पर कई गंभीर घाव मिले हैं। पुलिस पूछताछ में हमजा ने बताया कि कुछ दिन पहले उसका एक लड़के से झगड़ा हुआ था। हमलावर धारदार हथियार लेकर होटल में घुसे और बर्तन फेंके। बाद में उन्होंने होटल से बाहर निकलने पर हमजा पर ब्लेड से कई वार किए। यह पूरी घटना होटल के सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।