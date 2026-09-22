Delhi NCR News: डीटीयू छात्रों को मिलेगी डीटीसी की पिक एंड ड्रॉप बस की सुविधा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 09:38 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 09:38 PM IST
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-दिल्ली के प्रमुख रूटों पर सेवा शुरू करने की तैयारी, छात्रों से 30 सितंबर तक मांगी गई राय
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) के छात्रों को आने-जाने के लिए डीटीसी के सहयोग से पिक एंड ड्रॉप बस सेवा शुरू करने की तैयारी की है। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की जरूरत और संभावित रूट का पता लगाने के लिए सर्वे शुरू किया है।
डीटीयू की ओर से जारी नोटिस के अनुसार दिल्ली के प्रमुख इलाकों से विश्वविद्यालय तक आने वाले छात्रों की संख्या, उनके लिए सुविधाजनक पिकअप और ड्रॉप प्वाइंट और बसों के लिए उपयुक्त समय की जानकारी जुटाई जाएगी।
विश्वविद्यालय ने सभी आवागमन करने वाले छात्रों से सर्वे में भाग लेने की अपील की है। छात्रों को अपनी जरूरत के अनुसार ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। सर्वे में शामिल होने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। सर्वे में मिलने वाली जानकारी के आधार पर डीटीयू प्रशासन डीटीसी बस सेवा की व्यवहार्यता का आकलन करेगा।
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विश्वविद्यालय का कहना है कि छात्रों की प्रतिक्रिया के आधार पर प्रमुख रूट और बस संचालन का समय तय करने में मदद मिलेगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) के छात्रों को आने-जाने के लिए डीटीसी के सहयोग से पिक एंड ड्रॉप बस सेवा शुरू करने की तैयारी की है। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की जरूरत और संभावित रूट का पता लगाने के लिए सर्वे शुरू किया है।
डीटीयू की ओर से जारी नोटिस के अनुसार दिल्ली के प्रमुख इलाकों से विश्वविद्यालय तक आने वाले छात्रों की संख्या, उनके लिए सुविधाजनक पिकअप और ड्रॉप प्वाइंट और बसों के लिए उपयुक्त समय की जानकारी जुटाई जाएगी।
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विश्वविद्यालय ने सभी आवागमन करने वाले छात्रों से सर्वे में भाग लेने की अपील की है। छात्रों को अपनी जरूरत के अनुसार ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। सर्वे में शामिल होने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। सर्वे में मिलने वाली जानकारी के आधार पर डीटीयू प्रशासन डीटीसी बस सेवा की व्यवहार्यता का आकलन करेगा।
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विश्वविद्यालय का कहना है कि छात्रों की प्रतिक्रिया के आधार पर प्रमुख रूट और बस संचालन का समय तय करने में मदद मिलेगी।