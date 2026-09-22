दिल्ली: 'ड्रग तस्करों से फर्जी संबंध दिखा पंजाब चुनाव में बदनाम करने की हो रही साजिश', भाजपा पर 'आप' का हमला

आम आदमी पार्टी (आप) ने केंद्र सरकार पर बड़ा षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को यह खुलासा किया। उन्होंने बताया कि भाजपा की केंद्र सरकार जुलाई 2026 से पंजाब में आप को बदनाम कर चुनाव हराने की साजिश रच रही थी। इस योजना के तहत 19 जुलाई 2026 से 15 सितंबर 2026 तक आप मुख्यालय के पते पर 58 फर्जी कंपनियां पंजीकृत की गईं। भाजपा सरकार की योजना थी कि चुनाव से ठीक पहले आप पर ड्रग तस्करों से करोड़ों रुपये लेने का झूठा आरोप लगाया जाए।

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