दिल्ली: 'ड्रग तस्करों से फर्जी संबंध दिखा पंजाब चुनाव में बदनाम करने की हो रही साजिश', भाजपा पर 'आप' का हमला
आप ने केंद्र सरकार पर पंजाब चुनाव में बदनाम करने का आरोप लगाया। सौरभ भारद्वाज ने बताया, आप मुख्यालय पर 58 फर्जी कंपनियां पंजीकृत कर ड्रग तस्करों से पैसे लेने का झूठा आरोप लगाने की साजिश थी।
विस्तार
आम आदमी पार्टी (आप) ने केंद्र सरकार पर बड़ा षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को यह खुलासा किया। उन्होंने बताया कि भाजपा की केंद्र सरकार जुलाई 2026 से पंजाब में आप को बदनाम कर चुनाव हराने की साजिश रच रही थी। इस योजना के तहत 19 जुलाई 2026 से 15 सितंबर 2026 तक आप मुख्यालय के पते पर 58 फर्जी कंपनियां पंजीकृत की गईं। भाजपा सरकार की योजना थी कि चुनाव से ठीक पहले आप पर ड्रग तस्करों से करोड़ों रुपये लेने का झूठा आरोप लगाया जाए।
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा सरकार प्रचारित करना चाहती थी कि आप सैकड़ों शेल कंपनियां चला रही थी। हालांकि, यह साजिश पकड़ी गई। उन्होंने केंद्र सरकार से जांच कर यह बताने की मांग की कि सरकारी आवास के पते पर 58 जीएसटी पंजीकरण कैसे हो गए। भारद्वाज ने दिल्ली और 2022 के पंजाब चुनाव से पहले आप पर लगाए गए झूठे आरोपों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली शराब घोटाले में आरोप पत्र तक दाखिल नहीं हो पाया और 2022 में खालिस्तानी वित्तपोषण का मामला भी नहीं बना।
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आप के राष्ट्रीय दफ्तर, जिसका पता 1, कैनिंग लेन एरिया, नई दिल्ली है, पर 58 कारोबार पंजीकृत किए गए। उन्होंने कहा कि जीएसटी पंजीकरण आसानी से नहीं होता। एक सरकारी बंगले के पते पर कोई निजी कारोबार कैसे पंजीकृत हो सकता है, यह सवाल उठाया गया। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड का ओटीपी सत्यापन, पानी या बिजली का बिल और संपत्ति कर जैसे दस्तावेज चाहिए होते हैं। किराए की जगह के लिए मकान मालिक का किराया समझौता और अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आवश्यक होता है।
भारद्वाज ने कहा कि इन 58 कारोबारों के जीएसटी पंजीकरण में विकास चौधरी (ट्रेड नाम प्रियंका), आशा एंटरप्राइजेज, मोहम्मद अहमद, फैजान अहमद, मोहम्मद असद कुरैशी, अफजल, मोहम्मद दिलशाद, साफिया खानम, सीमा परवीन, काशिफ सिद्दीकी, सरफराज और मोहम्मद फैजान जैसे नाम शामिल हैं। इन सभी का काम-धंधा आयात-निर्यात लिखा गया है। जीएसटी अधिकारी अक्सर कारोबार स्थल का भौतिक सत्यापन भी करते हैं। सौरभ भारद्वाज ने सवाल किया कि क्या केंद्र सरकार सिर्फ एक पार्टी को चुनाव हराने के लिए ऐसा झूठ चलाएगी।
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा का इरादा एक महीने तक झूठे खुलासे कर आप को चुनाव हराना था। उन्होंने बताया कि इन पंजीकरणों का पूरा विवरण, तारीख और आधार सत्यापन जीएसटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस षड्यंत्र में शामिल लोगों और सत्यापन करने वाले अधिकारियों की जांच की मांग की। आप ने शनिवार, 19 सितंबर 2026 को प्रधान मुख्य आयुक्त जीएसटी, व्यापार एवं कर आयुक्त और नई दिल्ली के पुलिस आयुक्त को शिकायत दी है। हालांकि, अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।