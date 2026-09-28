वायु प्रदूषण के खिलाफ अहम बैठक: उम्र पूरी कर चुकीं गाड़ियों पर होगा एक्शन, 2.5 लाख वाहनों की फिटनेस होगी चेक

दिल्ली को 150 और ई-बसें मिलेंगी

सिरसा ने बताया कि दिल्ली में 588 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। इनमें 150 और बसें जोड़ी जाएंगी। उन्होंने 11 जिलाधिकारियों के कार्यालयों का दौरा कर प्रदूषण हॉटस्पॉट के 3 किलोमीटर दायरे में गतिविधियों की समीक्षा की। 62 चिह्नित प्रदूषण हॉटस्पॉट में से 42 पर प्रदूषण स्तर नियंत्रित किया जा चुका है। शेष हॉटस्पॉट पर भी काम जारी है। श्मशान घाट, डंपिंग साइट और निर्माण स्थलों जैसे विशिष्ट स्थानों पर ध्यान दिया जा रहा है। जिलाधिकारियों के माध्यम से इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से निपटाया जा रहा है।