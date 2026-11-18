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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। छठ पूजा के बाद दिल्ली लौटने वाले रेल यात्रियों की सुविधा के लिए डीएमआरसी ने विशेष व्यवस्था की है। इसके तहत 18 से 22 नवंबर तक आनंद विहार और नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से सुबह 5:15 बजे से सेवाएं शुरू होंगी। आनंद विहार से ब्लू और पिंक लाइन, जबकि नई दिल्ली से यलो लाइन पर मेट्रो उपलब्ध रहेगी। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। इससे राजीव चौक और कश्मीरी गेट जैसे प्रमुख इंटरचेंज स्टेशनों के जरिए रेड, ग्रीन और वायलेट लाइन सहित अन्य लाइनों पर भी यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

-आनंद विहार और नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से मिलेगी समय से पहले सेवा, यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनें भी चलेंगी