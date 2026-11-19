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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए डीडीए ने बृहस्पतिवार को विश्व धरोहर सप्ताह 2026 की शुरुआत की। तीन दिवसीय आयोजन के पहले दिन हौजखास स्थित डियर पार्क में स्कूली विद्यार्थियों के लिए हेरिटेज वॉक की गई। डीडीए ने इंटैक के दिल्ली अध्याय के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में अलग-अलग स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लेकर दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों, उनकी स्थापत्य कला और उनसे जुड़े इतिहास की जानकारी हासिल की।हेरिटेज वॉक में ग्रीन फील्ड, द बनयान ट्री, इंडियन स्कूल, इंडियन स्कूल (सेकंड शिफ्ट) और ब्लू बेल्स सहित कई स्कूलों के विद्यार्थी शामिल हुए। इस दौरान विद्यार्थियों को बाग-ए-आलम का गुंबद, काली गुमटी, तोहफे वाला गुंबद और मुंडा गुंबद जैसे ऐतिहासिक स्मारकों को करीब से देखने का अवसर मिला। इसके अलावा उन्होंने ऐतिहासिक हौजखास झील और किले का भी भ्रमण किया।1500 विरासतों का होगा दस्तावेजीकरणडीडीए ने इस सप्ताह इंटैक के दिल्ली अध्याय के साथ 'रीडिस्कवरिंग दिल्ली : कनेक्टिंग पीपल, प्लेसेज एंड हेरिटेज' पहल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत दिल्ली की करीब 1500 विरासतों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। इनमें ऐतिहासिक स्मारक, पुरानी इमारतें, पुरातात्विक अवशेष, आधुनिक दौर की धरोहरें, गैर-सूचीबद्ध संरचनाएं, विरासत वाली सड़कें और पारंपरिक बाजार शामिल होंगे। इन विरासत स्थलों को आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से क्यूआर कोड आधारित सूचना पट्ट और डिजिटल नक्शे भी तैयार किए जाएंगे।डीडीए ने इंटैक के साथ छह महीने का एक अन्य समझौता भी किया है। इसके तहत दिल्ली के छह प्रमुख स्थानों पर 12 निर्देशित हेरिटेज वॉक आयोजित की जाएंगी। इनमें संजय वन, महरौली पुरातात्विक पार्क, सुल्तान गढ़ी, तुगलकाबाद, डियर पार्क और उत्तरी रिज शामिल हैं।