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नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते इस्तेमाल के बीच देश में सुरक्षा व्यवस्था और आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने की रणनीति पर दिल्ली में विशेषज्ञ मंथन करेंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का 36वां वार्षिक कॉन्क्लेव 23 और 24 नवंबर को नई दिल्ली के होटल अशोक में आयोजित किया जाएगा। इस बार कॉन्क्लेव की थीम 'एआई आधारित एकीकृत सुरक्षा और आपदा लचीलापन' रखी गई है।संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ प्रो. संतोष कुमार ने बताया कि दो दिवसीय कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक पीयूष आनंद, विश्व बैंक के वरिष्ठ आपदा जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ अनूप करंथ, उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह और ओपी सिंह सहित कई प्रमुख विशेषज्ञ शामिल होंगे।इसके अलावा सुरक्षा क्षेत्र की कंपनी एसआईएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी धीरज सिंह, सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ और इंस्टीट्यूट ऑफ रोड एंड ट्रैफिक एजुकेशन के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. रोहित बालूजा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विभागाध्यक्ष कृष्ण एस. वत्स और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की निदेशक रंजनी मुखर्जी भी संबोधित करेंगी। संवाद