Delhi NCR News: दिल्ली में 9 जनवरी को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 06:19 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। 9 जनवरी 2027 को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। यह निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और डीएसएलएसए के कार्यकारी अध्यक्ष की स्वीकृति से लिया गया है, क्योंकि 12 दिसंबर 2026 को अदालतों के लिए बैठक दिवस घोषित किया गया है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने एक अधिसूचना जारी करके जानकारी दी कि पहले 12 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत को स्थगित करके यह नई तिथि तय की गई है।
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नई दिल्ली। 9 जनवरी 2027 को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। यह निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और डीएसएलएसए के कार्यकारी अध्यक्ष की स्वीकृति से लिया गया है, क्योंकि 12 दिसंबर 2026 को अदालतों के लिए बैठक दिवस घोषित किया गया है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने एक अधिसूचना जारी करके जानकारी दी कि पहले 12 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत को स्थगित करके यह नई तिथि तय की गई है।