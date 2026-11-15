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छठ पर सुबह 4:30 बजे से दौड़ेगी मेट्रो

Sun, 15 Nov 2026 08:48 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 08:48 PM IST
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सभी टर्मिनल स्टेशनों से मिलेंगी ट्रेनें
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नई दिल्ली। छठ महापर्व के चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेट्रो सुबह 4:30 बजे से दौड़ेगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने सुबह के समय घाट तक आवाजाही सुगम बनाने के लिए यह फैसला लिया है। आम दिनों में मेट्रो का परिचालन सुबह छह बजे शुरू होता है। सभी टर्मिनल स्टेशनों से डेढ़ घंटे पहले सेवा शुरू होने से सुबह तड़के घाटों पर जाने वाले लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी। डीएमआरसी के अनुसार, सुबह 4:30 बजे से नियमित समय-सारिणी के तहत सेवाएं शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर 15 मिनट के अंतराल पर ट्रेनें उपलब्ध रहेंगी।

नमो भारत के फेरों में भी बदलाव

छठ के दौरान नमो भारत से सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए भी अतिरिक्त फेरों की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने त्योहारों पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए परिचालन में अतिरिक्त सेवाएं जोड़ी हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार ने कहा कि छठ महापर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन व्यवस्था सुचारु रखने पर जोर दिया गया है।
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