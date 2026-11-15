Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Stubble and wood smoke are the primary contributors to Delhi toxic air.

Delhi NCR News: दिल्ली की जहरीली हवा के लिए पराली और लकड़ी का धुआं सबसे बड़ा जिम्मेदार

Sun, 15 Nov 2026 08:32 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 08:32 PM IST
विज्ञापन
पीएम 2.5 प्रदूषण में 37.1 फीसदी हिस्सेदारी, वाहन 17.2 प्रतिशत योगदान के साथ दूसरे स्थान पर
विज्ञापन

कचरा जलाने और रासायनिक प्रक्रियाओं से भी बढ़ रहा प्रदूषण

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली की जहरीली हवा के लिए केवल सड़कों पर दौड़ते वाहन ही जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि पराली, लकड़ी और अन्य ठोस जैव ईंधन का धुआं भी प्रदूषण बढ़ा रहा है। रविवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के रियल टाइम आंकड़ों में प्रदूषण के स्रोतों की तस्वीर सामने आई। इसके अनुसार, पीएम 2.5 प्रदूषण में सबसे अधिक 37.1 फीसदी हिस्सेदारी पराली, लकड़ी और अन्य ठोस जैव ईंधन जलाने से निकलने वाले धुएं की रही। वहीं, वाहन 17.2 फीसदी योगदान के साथ दूसरे सबसे बड़े स्रोत रहे।
सीपीसीबी के एक अधिकारी के मुताबिक, प्रदूषण में 22 फीसदी हिस्सेदारी सेकेंडरी ऑर्गेनिक कणों की रही। ये कण हवा में मौजूद गैसों की रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बनते हैं। वहीं, सेकेंडरी इनऑर्गेनिक कणों का योगदान 9.6 फीसदी दर्ज किया गया। इसमें अमोनिया की हिस्सेदारी 3.8, नाइट्रेट की 3.4 और सल्फेट की 2.5 फीसदी रही। इससे स्पष्ट है कि प्रदूषण केवल सीधे धुआं छोड़ने वाले स्रोतों से ही नहीं, बल्कि वातावरण में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं से भी बढ़ता है।
विज्ञापन

कचरा और प्लास्टिक जलाने से भी बिगड़ रही हवा
अधिकारी के अनुसार, नगर निगम के कचरे के साथ प्लास्टिक और रबर जलाने से पीएम 2.5 प्रदूषण में 5.5 फीसदी योगदान रहा। मिक्स्ड कम्बशन से 4.3 फीसदी, खनिज धूल और राख से दो फीसदी, पटाखों से 1.6 फीसदी और औद्योगिक गतिविधियों से 0.6 फीसदी प्रदूषण दर्ज किया गया। ऐसे में दिल्ली की हवा सुधारने के लिए वाहनों के साथ-साथ कचरा और जैव ईंधन जलाने पर भी प्रभावी रोक जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed