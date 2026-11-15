Delhi NCR News: पुलिस जनसुनवाई में 24 घंटे में 2,394 शिकायतों का निपटारा

दिल्ली पुलिस की ओर से शुरू की गई थाना दिवस-जनसुनवाई पहल के तहत हर शनिवार को राजधानी के अलग-अलग जिलों के थानों में लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं। इस दौरान पुलिस ने कुल 2,394 शिकायतों और जनसमस्याओं का निपटारा किया। जनसुनवाई में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने थानों में पहुंचकर लोगों से सीधे बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से समाधान करने के निर्देश दिए।दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इस पहल का उद्देश्य आम लोगों और पुलिस के बीच संवाद बढ़ाने के साथ ही शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है। जनसुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं की बात सुनी और उनकी समस्याओं पर संबंधित पुलिसकर्मियों से जवाब भी लिया। इससे शिकायतों के निपटारे की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिल रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, लोग प्रत्येक शनिवार सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक अपने संबंधित थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।