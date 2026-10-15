Delhi NCR News: दिल्ली की सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए एमसीडी ने कसी कमर

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नई दिल्ली। दिल्ली की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने और प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए एमसीडी ने कमर कस ली है। सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले कंशेशनेयरों पर भारी जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है। वहीं, कचरा प्रबंधन के लिए हर वार्ड में जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने और स्वच्छता से जुड़े उपायों की नियमित निगरानी की जाएगी। महापौर प्रवेश वाही की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई बैठक में स्वच्छता व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 लागू करने और सफाई कार्यों में जवाबदेही तय करने पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रत्येक वार्ड में कचरा प्रबंधन के लिए जरूरी वाहन, व्हील बैरो और सफाईकर्मियों के लिए आवश्यक सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों के परिणामों पर भी नजर रखने का निर्णय लिया गया। बैठक में निगमायुक्त संजीव खिरवार ने सभी जोन के उपायुक्तों, सफाई अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों को स्वच्छता को लेकर एमसीडी की प्राथमिकताओं के अनुरूप काम करने की हिदायत दी। ब्यूरो