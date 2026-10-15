दिल्ली ट्रैफिक अलर्ट: प्रदर्शन के चलते कल इन 19 रास्तों पर असर, परेशानी से बचने को अपडेट जानकर ही निकलें
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का तिरंगा मार्च कल शुक्रवार को सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस में प्रस्तावित है। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने यातायात एडवाइजरी जारी की है। जानिए किन रास्तों से बचकर निकलें-
विस्तार
सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस में कल शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रस्तावित तिरंगा मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसके मद्देनजर दोपहर 03:00 बजे से ट्रैफिक आवाजाही प्रभावित रहेगी। कनॉट प्लेस और उसके आसपास की कुछ सड़कों पर असर पड़ने की संभावना है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। लोगों को अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाने की सलाह दी गई है।
🚨 ट्रैफ़िक एडवाइज़री 16.10.2026 को सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में एक प्रस्तावित सभा के मद्देनजर, कनॉट प्लेस और उसके आसपास की कुछ सड़कों पर ट्रैफ़िक की आवाजाही अपराह्न 03:00 बजे से प्रभावित होने की संभावना है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं, पर्याप्त यात्रा समय रखें, जहां संभव हो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और ट्रैफ़िक कर्मियों के निर्देशों का पालन करें। मौजूदा स्थिति के आधार पर ट्रैफ़िक डायवर्जन लागू किया जा सकता है। अपडेट रहें और रीयल- अपडेट के लिए दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस के हैंडल को फ़ॉलो करें। फ़ेसबुक: https://t.co/XMFa7Ld8gD प्लेटफ़ॉर्म X: https://t.co/hro9F9Bmge इंस्टाग्राम: https://t.co/aL9StmHNJn व्हाट्सएप: 8750871493 हेल्पलाइन नंबर: 1095 / 011-25844444 दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस आपकी सुरक्षा, हमारी प्राथमिकता। #DelhiTrafficPolice #TrafficAdvisory #DelhiTrafficUpdates @PMOIndia @HMOIndia @LtGovDelhi @CPDelhi @CMODelhi @DelhiPolice @OfficialDMRC @dtchq_delhi @tweetndmc @FBDPolice @gurgaonpolice @SonipatPolice @jhajjarpolice @ghaziabadpolice @CP_Noida @timesofindia @the_hindu @IndianExpress @AmarUjalaNews @NavbharatTimes @Live_Hindustan @TimesNow @IndiaToday @republic— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 15, 2026
प्रभावित होने की संभावना वाली सड़कें
- संसद मार्ग
- बाबा खड़क सिंह मार्ग
- शहीद भगत सिंह मार्ग
- बसंत लेन
- चेम्सफोर्ड रोड
- मिंटो रोड
- बाराखंबा रोड
- कस्तूरबा गांधी मार्ग
- रेल भवन
- रफी मार्ग
- सी-हेक्सागन
- मंडी हाउस
- पटेल चौक
- विंडसर प्लेस
- गोल डाक खाना
- अशोक रोड (जीपीओ से 'C' हेक्सागोन तक)
- तिलक मार्ग
- टॉलस्टॉय मार्ग
- सिकंदरा रोड
यात्रियों को सलाह-
- अपनी यात्रा की पहले से योजना बनाएं और यात्रा का अतिरिक्त समय रखें।
- जहां संभव हो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।
- स्थल पर तैनात यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करें।
- वाहनों को सड़क किनारे न खड़ा करें; केवल निर्धारित पार्किंग का उपयोग करें।
यातायात व्यवस्था का ताजा हाल यहां जानें
लाइव अपडेट, वैल्पिक मार्ग और निरंतर यातायात अलर्ट के लिए, कृपया दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक प्लेटफार्मों को देखते रहें-
- वेबसाइट: traffic.delhipolice.gov.in
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- हेल्पलाइन नंबरः 1095 था 011-25844444