🚨 ट्रैफ़िक एडवाइज़री 16.10.2026 को सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में एक प्रस्तावित सभा के मद्देनजर, कनॉट प्लेस और उसके आसपास की कुछ सड़कों पर ट्रैफ़िक की आवाजाही अपराह्न 03:00 बजे से प्रभावित होने की संभावना है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं, पर्याप्त यात्रा समय रखें, जहां संभव हो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और ट्रैफ़िक कर्मियों के निर्देशों का पालन करें। मौजूदा स्थिति के आधार पर ट्रैफ़िक डायवर्जन लागू किया जा सकता है। अपडेट रहें और रीयल- अपडेट के लिए दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस के हैंडल को फ़ॉलो करें। फ़ेसबुक: https://t.co/XMFa7Ld8gD प्लेटफ़ॉर्म X: https://t.co/hro9F9Bmge इंस्टाग्राम: https://t.co/aL9StmHNJn व्हाट्सएप: 8750871493 हेल्पलाइन नंबर: 1095 / 011-25844444 दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस आपकी सुरक्षा, हमारी प्राथमिकता। #DelhiTrafficPolice #TrafficAdvisory #DelhiTrafficUpdates @PMOIndia @HMOIndia @LtGovDelhi @CPDelhi @CMODelhi @DelhiPolice @OfficialDMRC @dtchq_delhi @tweetndmc @FBDPolice @gurgaonpolice @SonipatPolice @jhajjarpolice @ghaziabadpolice @CP_Noida @timesofindia @the_hindu @IndianExpress @AmarUjalaNews @NavbharatTimes @Live_Hindustan @TimesNow @IndiaToday @republic