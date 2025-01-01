Delhi NCR News: कनॉट प्लेस में आज ट्रैफिक प्रभावित, एडवाइजरी जारी

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नई दिल्ली(संवाद)। सेंट्रल पार्क और कनॉट प्लेस में 16 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित सभा को देखते हुए कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में दोपहर 3 बजे से यातायात प्रभावित होने की संभावना है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, परिस्थितियों के आधार पर कुछ मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जा सकता है।संसद मार्ग, बाबा खड़क सिंह मार्ग, शहीद भगत सिंह मार्ग, बसंत लेन, चेम्सफोर्ड रोड, मिंटो रोड, बाराखंभा रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग, तिलक मार्ग, सिकंदरा रोड, रेल भवन, रफी मार्ग, ''''सी'''' हेक्सागोन, मंडी हाउस, पटेल चौक, विंडसर प्लेस, गोल डाकखाना, अशोक रोड और टॉल्सटॉय मार्ग शामिल हैं।