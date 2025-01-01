Delhi NCR News: जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर से थाने में पूछताछ, यौन उत्पीड़न के आरोपों से किया इनकार

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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्राओं की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के सिलसिले में कांग्रेस सांसद और विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुए। वसंत कुंज नार्थ थाने में जांचकर्ताओं ने उनसे शिकायतों और विश्वविद्यालय की आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट के संबंध में पूछताछ की।पुलिस ने बुधवार को नोटिस जारी कर सांसद को जांच में शामिल होने के लिए कहा था। जेएनयू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर 11 अक्तूबर को अकोइजम के खिलाफ यौन उत्पीड़न और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए कृत्यों से संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मई में 11 छात्राओं ने उनके खिलाफ शिकायत दी थी। छात्राओं का आरोप था कि उन्हें बैठकों और कार्यक्रमों के बहाने परिसर स्थित आवास पर बुलाया जाता था और वहां परेशान करने की कोशिश की जाती थी। कुछ छात्राओं ने कक्षा में अश्लील और अनुचित टिप्पणियां किए जाने की भी शिकायत की थी।