Delhi NCR News: पूर्वजों का खजाना निकालने का झांसा देकर बुजुर्ग से ठगे 39.30 लाख, तांत्रिक समेत तीन गिरफ्तार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

-शाहदरा जिले के स्पेशल स्टाफ ने तीनों आरोपियों को दबोचा, 2.73 लाख कैश, एक स्कोर्पियो, तांत्रिक के कपड़े, फर्जी पहचान के दस्तावेज और अन्य सामान बरामद-आरोपियों ने पीड़ित के सीमापुरी स्थित घर पर एक फर्जी अनुष्ठान किया, बुजुर्ग को नशीला पदार्थ देकर आरोपी 15 लाख के जेवरात लेकर भागे, यूपीआई और कैश भी लिएशाहदरा जिला के सीमापुरी इलाके में 79 साल के एक बुजुर्ग से पूर्वजों का खजाना निकालने के नाम पर 39.30 लाख रुपये ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक तांत्रिक समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2.73 लाख कैश, एक स्कोर्पियो और अन्य सामान बरामद किया है। आरोपियों की पहचान अंबा विहार, मुजफ्फरनगर, यूपी निवासी तहसीन उर्फ कृष्णा पंडित (48) के अलावा इसके दो साथी मयूर विहार, डासना, गाजियाबाद, यूपी निवासी शोएब अली (40) और पश्चिम बंगाल निवासी महाकादर खान (48) के रूप में हुई है। आरोपियों ने बुजुर्ग के घर पर एक अनुष्ठान करवाया।आरोपियों ने बुजुर्ग को नशीला पदार्थ दे दिया। बाद में घर में रखे करीब 15 लाख के जेवरात लेकर आरोपी भाग गए। बाकी रकम आरोपियों ने यूपीआई और कैश के माध्यम से बुजुर्ग से पहले ही ले ली थी। शाहदरा जिले के पुलिस उपायुक्त आरपी मीणा ने बताया कि सीमापुरी थाने में गिरीजेष सिंह (79) नामक एक बुजुर्ग ने 39.30 लाख रुपये ठगी की एक शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि उनकी एक जानकार के जरिए आरोपियों से मुलाकात हुई। आरोपियों ने दावा किया कि उनके घर में पूर्वजों का खजाना दबा हुआ है। अगर वह चाहे तो वह इसको निकाल सकते हैं।