Delhi NCR News: सेंट्रल दिल्ली क्वींस ने नॉर्थ दिल्ली को 3 रन से हराया

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पहले बल्लेबाजी करते हुए सेंट्रल दिल्ली ने 20 ओवर में सात विकेट पर 125 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज दीक्षा शर्मा और निधि माहतो ने 27 रन की साझेदारी की। अरुशी गोयल और मोनिका की जोड़ी ने 44 रन जोड़े। मोनिका ने 42 गेंदों पर 47 रन की उपयोगी पारी खेली। नॉर्थ दिल्ली की अपेक्षा आनंद ने चार ओवर में 17 रन देकर चार विकेट लिए।जवाब में नॉर्थ दिल्ली की शुरुआत धीमी रही। आयुष सोनी ने 40 गेंदों पर 51 रन बनाए, जबकि रेशिका बेनीवाल और अर्चना ने अंत में कुछ चौके लगाकर मुकाबला रोमांचक बना दिया। अंतिम तीन गेंदों पर नॉर्थ दिल्ली को छह रन चाहिए थे। दीक्षा शर्मा ने आखिरी ओवर में पहली गेंद पर चौका खाने के बावजूद धैर्य नहीं खोया और बाकी गेंदों पर रन नहीं बनने दिए। इस तरह सेंट्रल दिल्ली ने तीन रन से यादगार जीत दर्ज की। संवाद