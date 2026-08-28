फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Match turned in the final three balls; Central Delhi Queens defeated North Delhi by 3 runs

Delhi NCR News: सेंट्रल दिल्ली क्वींस ने नॉर्थ दिल्ली को 3 रन से हराया

Fri, 28 Aug 2026 07:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 07:43 PM IST
विज्ञापन
नई दिल्ली। महिला दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) में सेंट्रल दिल्ली क्वींस ने रोमांचक मुकाबले में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को तीन रन से हरा दिया। 125 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नॉर्थ दिल्ली अंतिम ओवर में जीत के करीब पहुंच गई थी, लेकिन सेंट्रल दिल्ली ने दबाव में शानदार गेंदबाजी करते हुए मैच अपने नाम कर लिया।
विज्ञापन

पहले बल्लेबाजी करते हुए सेंट्रल दिल्ली ने 20 ओवर में सात विकेट पर 125 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज दीक्षा शर्मा और निधि माहतो ने 27 रन की साझेदारी की। अरुशी गोयल और मोनिका की जोड़ी ने 44 रन जोड़े। मोनिका ने 42 गेंदों पर 47 रन की उपयोगी पारी खेली। नॉर्थ दिल्ली की अपेक्षा आनंद ने चार ओवर में 17 रन देकर चार विकेट लिए।
विज्ञापन

जवाब में नॉर्थ दिल्ली की शुरुआत धीमी रही। आयुष सोनी ने 40 गेंदों पर 51 रन बनाए, जबकि रेशिका बेनीवाल और अर्चना ने अंत में कुछ चौके लगाकर मुकाबला रोमांचक बना दिया। अंतिम तीन गेंदों पर नॉर्थ दिल्ली को छह रन चाहिए थे। दीक्षा शर्मा ने आखिरी ओवर में पहली गेंद पर चौका खाने के बावजूद धैर्य नहीं खोया और बाकी गेंदों पर रन नहीं बनने दिए। इस तरह सेंट्रल दिल्ली ने तीन रन से यादगार जीत दर्ज की। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed