दिल्ली में चार मंजिला इमारत में आग: पुराना सीलमपुर में ग्राउंड फ्लोर पर उठीं लपटें, पहुंचीं दमकल की गाड़ियां
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Sun, 30 Aug 2026 10:11 AM IST
सार
दिल्ली के पुराना सीलमपुर में चार मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर आग लग गई। गांधी नगर थाना क्षेत्र की घटना में ऊपरी मंजिल पर रहने वाले एक किरायेदार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
विज्ञापन
विस्तार
दिल्ली के शाहदरा जिले के पुराना सीलमपुर इलाके में रविवार को चार मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर अचानक आग लग गई। घटना गांधी नगर थाना क्षेत्र की है। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया।
विज्ञापन
बताया गया कि इमारत की ऊपरी मंजिल पर रहने वाले एक किरायेदार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे में अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे हैं।
विज्ञापन